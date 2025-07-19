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Происшествия

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

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В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП в Пензенском районе, случившееся утром в субботу, 19 июля.

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

В 7:12 рядом с селом Большая Елань на дороге Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись 3 автомобиля: Renault Logan, которым управлял 44-летний мужчина, «Москвич» с 48-летним водителем и грузовая «Газель» - с 24-летним.

Водитель Renault и 3 его пассажира - 29-летняя женщина, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016-го - от полученных травм скончались на месте.

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

Водитель «Газели» и 2 пассажира, 46-летние мужчины, получили травмы, медики доставили их в больницу.

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

В ГАИ назвали возраст детей, погибших в ДТП в Пензенском районе

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

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Источник — фото ГАИ
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