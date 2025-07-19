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Происшествия

В ДТП в Пензенском районе погибли 4 человека, в том числе дети

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В прокуратуре Пензенской области сообщили подробности ДТП, которое случилось утром в субботу, 19 июля, в Пензенском районе рядом с селом Большая Елань.

По предварительным данным, около 7:00 на 6-м километре дороги Р-207 столкнулись грузовая «Газель» и Renault Logan. Грузовик загорелся.

В ДТП погибли 4 человека: водитель и пассажиры иномарки, в их числе двое детей. Травмы получили 3 человека, ехавшие в грузовике. Медики госпитализировали их.

В ДТП в Пензенском районе погибли 4 человека, в том числе дети

«На место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего, координации действий спецслужб выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В ДТП в Пензенском районе погибли 4 человека, в том числе дети

По факту ДТП проводят проверку, ее ход контролирует надзорное ведомство.

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Источник — фото, видео областной прокуратуры
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