Пензячка пошла на преступления ради бесплатных украшений

10.07.2025 | 09:42

В Пензе девушка обокрала маркетплейс из-за понравившихся украшений. Она подменила ювелирные изделия.

Это случилось в одном из пунктов выдачи заказов в Первомайском районе города. В полицию обратился сотрудник точки и рассказал, что покупательница вместо драгоценностей положила в пакет бижутерию и оформила возврат.

Полицейские нашли подозреваемую - ей оказалась 26-летняя горожанка. Она призналась, что хотела купить украшения, но денег не хватало.

«Заказала на маркетплейсе товар, а после первой успешной подмены содержимого посылки повторила свои действия еще раз», - сообщили в областном УМВД РФ.

Украденные вещи пензячка носила сама. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

На горожанку завели уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.