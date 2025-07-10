Криминал

Пензячка пошла на преступления ради бесплатных украшений

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В Пензе девушка обокрала маркетплейс из-за понравившихся украшений. Она подменила ювелирные изделия.

Это случилось в одном из пунктов выдачи заказов в Первомайском районе города. В полицию обратился сотрудник точки и рассказал, что покупательница вместо драгоценностей положила в пакет бижутерию и оформила возврат.

Пензячка пошла на преступления ради бесплатных украшений

Полицейские нашли подозреваемую - ей оказалась 26-летняя горожанка. Она призналась, что хотела купить украшения, но денег не хватало.

Пензячка пошла на преступления ради бесплатных украшений

«Заказала на маркетплейсе товар, а после первой успешной подмены содержимого посылки повторила свои действия еще раз», - сообщили в областном УМВД РФ.

Пензячка пошла на преступления ради бесплатных украшений

Украденные вещи пензячка носила сама. Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

На горожанку завели уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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