В Пензе директор МУПа незаконно добывал деньги на корпоративы

21.07.2023 | 18:35

В Пензе 47-летнего бывшего директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» («ОГСАГиТИ») будут судить за злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, с 10 декабря 2018 года по 15 октября 2021-го он незаконно получил более 450 000 рублей.

«Злоумышленник, работавший в должности директора, давал указания бухгалтеру о начислении доплат к заработной плате и выплате премий подчиненным, которые в последующем получали и передавали ему эти денежные средства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Деньги экс-директор тратил на неуставные нужды организации и иные цели (проведение корпоративов, подарки и др.).

Вину мужчина не отрицает. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.