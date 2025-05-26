ДТП на ул. Антонова: водитель не признал вину в гибели мотоциклиста

26.05.2025 | 11:50

В Пензе вынесли приговор 46-летнему водителю «Лады-Гранты», по вине которого погиб 33-летний мотоциклист. ДТП случилось на улице Антонова вечером 25 августа 2024 года.

Как установили следователи, в 19:50 водитель «Гранты» двигался в крайней левой полосе по Антонова со стороны улицы Измайлова. Оказавшись на нерегулируемом перекрестке у дома № 47 на Антонова, пензенец начал поворачивать налево, чтобы попасть на дорогу к дому № 43.

Автомобилист выехал на полосу встречного движения, не убедился в безопасности маневра, не заметил мотоциклиста, который имел преимущественное право проезда, и столкнулся с ним. Удар пришелся в правый бок «Гранты».

Водитель мотоцикла получил тяжелую травму, от которой скончался в машине скорой помощи на месте происшествия.

На суде автомобилист не признал свою вину. Он пояснил, что при повороте убедился в отсутствии помех. Во время маневра пензенец внезапно почувствовал удар, сработала подушка безопасности. Водитель не сразу понял, что случилось. Он убедился, что его пассажир в порядке, потом вышел из машины и заметил человека в мотошлеме, лежавшего на пешеходном переходе. Мотоцикл оказался позади «Гранты», у правого колеса. По мнению пензенца, виновником ДТП стал погибший, так как превысил скорость, поэтому его вовремя не заметили.

Доводы мужчины опровергли показания других водителей, рассказавших, что присутствие мотоциклиста на дороге было очевидно для них.

При вынесении приговора суд учел, что пензенец впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется соседями, а у участкового нет к нему никаких замечаний. Кроме того, автомобилист является инвалидом и имеет на иждивении ребенка.

Водителю назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 3 года, наказание он будет отбывать условно. За руль мужчина не сможет сесть в течение полутора лет.

За потерпевшими (женой и детьми погибшего) признали право подать гражданский иск и потребовать возмещения, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.