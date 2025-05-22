Полицейские вернулись в Пензу с Северного Кавказа

Сводный отряд пензенских полицейских завершил полугодовую командировку на Северном Кавказе. Там сотрудники помогали местным поддерживать общественный порядок.
В Пензе полицейских встречали родственники, близкие, коллеги и руководство регионального УМВД РФ.
«Выражаю вам благодарность за добросовестный и результативный труд. Ваша работа неоднократно получала положительную оценку руководства. Желаю, чтобы в кратчайшее время вы приступили к выполнению служебных обязанностей на территории нашего родного Сурского края», - обратился к подчиненным начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.
Отличившимся сотрудникам вручили грамоты и нагрудные знаки. Впереди у них отпуск, а затем они вернутся к работе в своих подразделениях.
Ранее на Северный Кавказ отправился другой сводный отряд, чтобы сменить коллег, чья командировка подошла к концу.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀