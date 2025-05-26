Сетевое издание|18+|Понедельник|26 мая 2025|14:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |

Происшествия

Стали известны подробности ДТП у «Коллажа» в Пензе

Печать
Telegram

В ГАИ прокомментировали ДТП, которое случилось вечером в воскресенье, 25 мая, на проспекте Строителей, у ТРЦ «Коллаж».

По предварительным данным, около 20:40 столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2114, которым управлял мужчина 1988 года рождения, Chevrolet Cruze с водителем 1992 года рождения и Citroen C3, за рулем которого была автолюбительница 1992 года рождения.

В аварии пострадал водитель «четырнадцатой». Он получил травмы различной степени тяжести, медики госпитализировали мужчину.

Автомобилиста из Chevrolet медики отпустили после оказания помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в областной ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото канала «Просто Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте