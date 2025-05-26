Стали известны подробности ДТП у «Коллажа» в Пензе

26.05.2025 | 12:17

В ГАИ прокомментировали ДТП, которое случилось вечером в воскресенье, 25 мая, на проспекте Строителей, у ТРЦ «Коллаж».

По предварительным данным, около 20:40 столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2114, которым управлял мужчина 1988 года рождения, Chevrolet Cruze с водителем 1992 года рождения и Citroen C3, за рулем которого была автолюбительница 1992 года рождения.

В аварии пострадал водитель «четырнадцатой». Он получил травмы различной степени тяжести, медики госпитализировали мужчину.

Автомобилиста из Chevrolet медики отпустили после оказания помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в областной ГАИ.