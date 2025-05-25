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Происшествия

ДТП в Иссинском районе: 2 человека погибли, 10 получили травмы

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В воскресенье, 25 мая, на трассе в Иссинском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП 2 человека погибли, 10 пострадали, в их числе дети.

По предварительным данным, авария случилась в 2:30 на 344-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов. Столкнулись Toyota Estima, за рулем которой был мужчина 1990 года рождения, и «Лада-Веста» с водителем 1982 года рождения.

От полученных травм на месте ДТП скончались 2 пассажира Toyota - мужчины 1984 года рождения.

Водителя этого автомобиля и четверых его пассажиров: двух юношей 2004, 2005 года рождения и двух женщин 1964, 1992 года рождения - госпитализировали, сообщили в ГАИ по Пензенской области. Еще одного пассажира, юношу 2006 года рождения, отпустили после оказания помощи.

Пострадали водитель «Лады-Весты» и трое его пассажиров: женщина 1979 года рождения и девочки 2014 и 2022 года рождения. Автомобилисту и детям госпитализация не потребовалась. Женщина оказалась на больничной койке.

По факту случившегося проводят проверку, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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Источник — фото, видео областной ГАИ
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