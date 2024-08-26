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Происшествия

В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП на ул. Антонова

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В Госавтоинспекции прокомментировали смертельную аварию с мотоциклистом на улице Антонова в Пензе.

По предварительным данным, в воскресенье, 25 августа, в 19:55 напротив дома № 47 столкнулись мотоцикл Honda под управлением 33-летнего мужчины и «Лада-Гранта» с 46-летним водителем.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте, водитель легкового автомобиля осмотрен медиками, госпитализация ему не потребовалась, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку.

Кадры с места происшествия в Сети распространили очевидцы. Они написали, что мотоциклиста пытались спасти медики, но не смогли. Мужчина скончался в автомобиле скорой.

По словам горожан, у мотоцикла в момент столкновения была большая скорость.

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Источник — фото канала «Короче, Пенза»
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