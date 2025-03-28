14-летний зареченец стал угонщиком, желая прокатиться с ветерком

28.03.2025 | 08:37

В Заречном 14-летний подросток стал фигурантом сразу 2 уголовных дел. Он подозревается как в угоне, так и в попытке совершения аналогичного преступления.

О пропаже автомобиля ВАЗ-2106 заявил в полицию 30-летний владелец. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что машиной без ведома хозяина воспользовался школьник 2010 года рождения, решивший покататься.

«Он признался, что через незапертую дверь проник в салон и, замкнув провода зажигания, уехал со стоянки. Впоследствии он оставил угнанный автомобиль около дома № 1 на улице Строителей», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Как выяснилось, юный зареченец и раньше пытался угнать эту же «шестерку», но потерпел неудачу.

Уголовный кодекс предусматривает за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения до 5 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе ведомства.