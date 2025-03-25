В Пензе с 19-летнего дроп-курьера взыщут полмиллиона рублей

25.03.2025 | 17:54

В Пензе 19-летнего дроп-курьера осудили за обман пенсионерок. Он трижды участвовал в схемах, где пожилых людей убеждали заплатить за свободу близких, якобы виновных в ДТП.

На криминальный путь парень вступил в 2023 году ради денег. Задания он получал через интернет: нужно было приезжать к жертвам, забирать наличные и переводить на счета, указанные организаторами. Часть средств курьер оставлял себе в качестве вознаграждения.

«В общей сложности у 3 потерпевших обманным путем похищено 500 000 рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Молодого человека приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Кроме того, он должен будет вернуть пенсионеркам все деньги, которые забрал.