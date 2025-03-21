В Пензе мигранты пытались украсть бытовую технику на 80 тыс. рублей

21.03.2025 | 20:19

В Пензе расследуется уголовное дело о попытке кражи дорогих товаров в магазине бытовой техники. Похитителями оказались уроженцы дальнего зарубежья, 20 и 26 лет.

В торговом зале они погрузили в 2 тележки 2 пылесоса, 2 блендера, мойку высокого давления и мультиварку. Затем, не оплатив содержимое корзин, двинулись к выходу.

Иностранцы замышляли продать украденные товары, стоимость которых в общей сложности составила 80 000 рублей.

Однако план поживиться за чужой счет сорвался - мужчин задержали прямо на выходе из магазина.

«В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.