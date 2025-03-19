Пензенцу ограничили свободу после рокового падения сожительницы

19.03.2025 | 20:03

44-летнего пензенца обвинили в причинении смерти по неосторожности. Он толкнул сожительницу, отчего она погибла.

Вечером 21 мая 2024 года в квартире на улице Ударной пара распивала спиртное и поругалась. Мужчина толкнул подругу, та упала и ударилась головой о стул.

Медики увезли женщину в больницу. От полученной травмы она скончалась 24 мая.

«Вину в причинении смерти по неосторожности осужденный признал», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Пензенцу назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.