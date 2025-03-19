Пензенцу ограничили свободу после рокового падения сожительницы

44-летнего пензенца обвинили в причинении смерти по неосторожности. Он толкнул сожительницу, отчего она погибла.
Вечером 21 мая 2024 года в квартире на улице Ударной пара распивала спиртное и поругалась. Мужчина толкнул подругу, та упала и ударилась головой о стул.
Медики увезли женщину в больницу. От полученной травмы она скончалась 24 мая.
«Вину в причинении смерти по неосторожности осужденный признал», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.
Пензенцу назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.
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