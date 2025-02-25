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Криминал

Пензенец вынес из магазина ящик коньяка, чтобы продолжить праздник

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В понедельник, 24 февраля, 45-летний житель Пензы решил продолжить празднование Дня защитника Отечества и ради этого нарушил закон.

В селе Засечном Пензенского района мужчина зашел в магазин, взял ящик с 12 бутылками коньяка и сумел незаметно покинуть торговый зал, не оплатив товар. Затем похититель спиртного сел в такси и уехал.

Сообщение об этом поступило сотрудникам вневедомственной охраны от оперативного дежурного.

«Получив разнарядку, бойцы двинулись по горячим следам и оперативно нашли автомобиль, который к тому времени проезжал по улице Бекешской в Пензе», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Злоумышленника, который еще не успел распечатать ни одной бутылки коньяка, задержали и передали сотрудникам полиции.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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