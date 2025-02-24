Пензенец угнал машину, чтобы доехать за выпивкой

24.02.2025 | 09:47

24-летний пензенец встал на криминальный путь из-за спиртного. Он угнал Renault Sandero 51-летнего товарища, чтобы доехать до магазина.

Молодой человек выпивал со старшим приятелем в его машине, а когда владелец ушел погулять с собакой, решил отправиться за добавкой - завел двигатель и поехал, однако по пути попал в аварию.

Вернувшись, хозяин иномарки не увидел на месте ни автомобиля, ни товарища и обратился в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции нашли угнанный транспорт и задержали пьяного водителя.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Татьяна Сундукова.

Теперь горожанин находится под подпиской о невыезде.