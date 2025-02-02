Пензенец пошел на обман ради получения шуруповерта

02.02.2025 | 14:04

37-летний житель Пензы обманул магазин и жену ради получения шуруповерта. В итоге он стал фигурантом уголовного дела о краже.

Горожанин вместе с супругой пришел в магазин электроники, чтобы присмотреть стиральную машину, а также шуруповерт. Женщина сразу же отправилась в отдел бытовой техники, а пензенец начал осматривать витрину с электроинструментами.

Больше всего ему понравился шуруповерт стоимостью 7 800 рублей. Однако выяснилось, что денег на покупку горожанину не хватит. Он расстроился и решился на обман.

Забрав коробку с шуруповертом, мужчина прошел в зону самообслуживания, отсканировал товар на терминале и сымитировал оплату, приложив банковскую карту. После пензенец, не вызвав никаких вопросов и подозрений у сотрудников магазина, покинул его. Жене он сказал, что инструмент куплен.

«Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства, где похищенное было изъято. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.