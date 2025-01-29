Поимка «агента из Великобритании» обошлась пензячке в 800 тысяч

29.01.2025 | 08:25

62-летняя жительница Пензы стала очередной жертвой мошенника, действующего от имени сотрудника Федеральной службы безопасности России.

Аферист позвонил пенсионерке и сообщил, что ее счет используется для махинаций, а руководит группой финансовых преступников агент из Великобритании.

«Чекист» убедил женщину, что она должна помочь вычислить преступную группу. Для этого пензячке необходимо стать приманкой - перевести деньги на счет агента, чтобы сотрудники ФСБ смогли отследить путь средств и установить, где находится злоумышленник.

«Женщина согласилась, но у нее не было нужной суммы. Тогда она оформила кредит, сказав работникам банка, что деньги необходимы для установки зубных имплантов. Получив нужную сумму, она перевела мошенникам более 800 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

После этого «сотрудник ФСБ» перестал выходить на связь, и обманутая пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет афериста. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Жителей области не раз предупреждали: преступники часто представляются сотрудниками ФСБ. Для усиления психологического эффекта они надевают форму ведомства и звонят своим жертвам по видеосвязи. Жителей региона просят не поддаваться на провокации не вступать в контакт с незнакомцами.