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Общество

Пензенцам поступают видеозвонки от аферистов в форме сотрудников ФСБ

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В Пензенской области участились случаи, когда жителям поступают видеозвонки от аферистов, представляющихся сотрудниками ФСБ. Для усиления психологического эффекта они надевают форму ведомства.

Жертву убеждают, что с ее счета идет финансирование Вооруженных силы Украины, поэтому срочно нужно перевести деньги на «безопасный счет» либо передать их «сотруднику ФСБ России».

Есть вероятность, что преступники выманивают у пензенцев средства в интересах украинских националистических вооруженных формирований, отметили в пресс-службе УФСБ. Жителей области просят не поддаваться на провокации и не вступать в контакт с незнакомцами.

19 декабря президент Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что на Украине деятельность мошенников возведена в ранг государственной политики. «Там под контролем спецслужб работают центры целые по выманиванию денег у граждан России, вот только с этого направления выманили более 250 млрд рублей», - сообщил он.

Путин подчеркнул, в Госдуме и Центробанке обсуждаются вопросы противостояния мошенническим схемам. В частности, предлагается оформлять онлайн-кредиты при сумме от 50 000 до 200 000 рублей не моментально, а в течение нескольких часов, а если размер займа больше - дней.

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Источник — фото pixabay.com
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