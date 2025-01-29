Поездка на угнанной «Ниве» может стоить сельчанину 5 лет свободы

29.01.2025 | 12:17

В Бековском районе 18-летнему сельчанину грозит срок за угон чужой «Нивы». Парень не сдержался, заметив, что машина не заперта, и поехал кататься.

Молодой человек увидел припаркованный автомобиль, когда ночью шел по улице. Открыв дверь, он сел в него, завел ключами, которые были в салоне, и тронулся. Однако через несколько сотен метров водитель остановился, бросил машину и отправился домой пешком.

46-летняя владелица, не обнаружив «Ниву» на месте, обратилась в полицию. Ей помогли отыскать автомобиль. Угонщика тоже нашли и доставили в отдел, где он во всем признался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила дознаватель группы дознания ОМВД России по Бековскому району Екатерина Желнина.

С молодого человека взяли обязательство о явке.