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Криминал

Юная пензячка заказывала на деньги пенсионера еду из ресторанов

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67-летний житель Пензы обнаружил, что со счета его банковской карты исчезло более 40 тысяч рублей. Он обратился в правоохранительные органы, и полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 18-летняя горожанка.

Девушка призналась, что вместе со своими знакомыми приходила к пенсионеру в гости и участвовала в застолье.

«Вечером она попросила у хозяина квартиры банковскую карту, чтобы оплатить такси. В тайне от владельца карты она привязала ее к своему аккаунту в приложении на смартфоне», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

10 дней юная пензячка кутила за чужой счет: расплачивалась за поездки, оплачивала покупки и заказывала доставку еды из ресторанов.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела о краже с банковского счета. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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