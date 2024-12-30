В Пензенской области руководителя МУПа обвиняют во взятке в 1,8 млн

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, 27 декабря директор МУПа получил от представителя строительной организации 1 млн 800 тыс. рублей за выдачу технических условий на технологическое подключение к сетям водоснабжения коттеджного поселка, планируемого к застройке в селе Богословка Пензенского района.
После получения взятки руководителя предприятия задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения коррупционного преступления, проводится закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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