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Криминал

В Пензенской области руководителя МУПа обвиняют во взятке в 1,8 млн

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, 27 декабря директор МУПа получил от представителя строительной организации 1 млн 800 тыс. рублей за выдачу технических условий на технологическое подключение к сетям водоснабжения коттеджного поселка, планируемого к застройке в селе Богословка Пензенского района.

В Пензенской области руководителя МУПа обвиняют во взятке в 1,8 млн

После получения взятки руководителя предприятия задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения коррупционного преступления, проводится закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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