Пензячка осталась без автомобиля из-за мужа-нарушителя

17.12.2024 | 16:01

37-летний житель Пензы предстал перед судом за пьяное вождение. Его оштрафовали на значительную сумму и забрали автомобиль.

В марте 2022 года пензенца привлекли к административной ответственности за то, что сел пьяным за руль. В октябре 2023-го мужчина вновь попался на том же проступке. На улице Рабочей в Пензе машину марки Audi A6 2018 года выпуска, которой управлял горожанин, остановили сотрудники ДПС. Они заметили у автомобилиста признаки опьянения.

«Освидетельствование на месте с использованием средств видеофиксации подтвердило факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии. Инспектором ДПС ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Свою вину пензенец признал. Ему назначили штраф в размере 100 000 рублей, лишили права управлять транспортными средствами на 2 года. Также суд постановил конфисковать автомобиль в пользу государства.

Защитник мужчины обжаловал приговор в части последнего пункта. Он заявил, что машина не может быть изъята, поскольку собственником является супруга осужденного.

«Отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы, суд второй инстанции указал, что каких-либо исключений из данного правила уголовный закон не предусматривает, автомобиль является совместной собственностью супругов, в связи с чем он был обоснованно конфискован в собственность государства», - рассказала Елена Листарова.

Жалобу защитника оставили без удовлетворения.