На улице Строителей в Пензе 2 водителя пострадали в ДТП

Утром в среду, 29 октября, на улице Строителей в Пензе, где дорога именуется в народе «пьяной» из-за множества поворотов, случилось серьезное ДТП.

Предварительно установлено, что в 9:10 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2111 и Volkswagen Tiguan. За рулем отечественной машины находился 24-летний молодой человек, иномаркой управлял 55-летний мужчина.

На кадрах с места видно, что ВАЗ оказался разбит: переднюю часть смяло. Volkswagen пострадал меньше.

Оба водителя получили травмы. Прибывшие на вызов медики достали их из машин с помощью очевидцев и доставили в больницу.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Источник — фото ППСЦ
