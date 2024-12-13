Сетевое издание|18+|Пятница|13 дек 2024|11:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Молодого пензенца обвинили в трате чужих денег в ночном клубе

Печать
Telegram

24-летнего жителя Пензы, уроженца одной из соседних республик, обвинили в краже денег с банковской карты. Он потратил их в ночном клубе.

В полицию обратился 20-летний горожанин. Он сообщил, что потерял в ресторане банковскую карту, а позже ему пришло уведомление о списании со счета около 12 000 рублей.

Полицейские выяснили, кто тратил деньги, и доставили злоумышленника в отдел. Молодой человек признался, что заметил карту у входной двери в ресторан, поднял ее и оставил себе.

В тот же день вечером пензенец поехал в ночной клуб. Там он развлекался, тратя чужие деньги: карту можно было использовать бесконтактным способом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемого заключили под стражу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УМВД РФ по области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте