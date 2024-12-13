Молодого пензенца обвинили в трате чужих денег в ночном клубе

13.12.2024 | 10:07

24-летнего жителя Пензы, уроженца одной из соседних республик, обвинили в краже денег с банковской карты. Он потратил их в ночном клубе.

В полицию обратился 20-летний горожанин. Он сообщил, что потерял в ресторане банковскую карту, а позже ему пришло уведомление о списании со счета около 12 000 рублей.

Полицейские выяснили, кто тратил деньги, и доставили злоумышленника в отдел. Молодой человек признался, что заметил карту у входной двери в ресторан, поднял ее и оставил себе.

В тот же день вечером пензенец поехал в ночной клуб. Там он развлекался, тратя чужие деньги: карту можно было использовать бесконтактным способом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемого заключили под стражу.