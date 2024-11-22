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Криминал

В Средней Елюзани ребенка едва не убили за игру в снежки

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В Средней Елюзани Городищенского района возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Жертвой преступления стал ребенок.

О происшествии в полицию сообщили местные жители. Вскоре агрессора, угрожавшего мальчику расправой, задержали. Им оказался 55-летний мужчина. Подозреваемый во всем признался.

Он рассказал, что ехал по улицам села на своем автомобиле, когда услышал удар в кузов: кто-то бросил в машину комок снега.

Осмотревшись, он заметил детей, игравших в снежки. Решив, что ребята сделали это специально, мужчина остановился, вышел из автомобиля и пустился вдогонку за несовершеннолетними.

Водитель схватил одного из ребят и угрожал ему убийством, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Агрессору грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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