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Криминал

Пензячка оказала внимание чужому мужу и попала в больницу

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38-летняя жительница Пензы попала в больницу с ножевым ранением. Женщина рассказала, что с ней расправилась 43-летняя знакомая.

Полицейские начали расследование и выяснили, что обе горожанки распивали спиртное в компании и поссорились. Конфликт разгорелся после того, как более молодая из собутыльниц стала оказывать знаки внимания супругу старшей знакомой и оскорблять ее.

Та попросила прекратить это делать, но пензячка проигнорировала. Обиженная женщина не стерпела, схватила нож и ударила им в грудь соперницы.

Злоумышленница во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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