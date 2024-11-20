Пензячка оказала внимание чужому мужу и попала в больницу

20.11.2024 | 09:15

38-летняя жительница Пензы попала в больницу с ножевым ранением. Женщина рассказала, что с ней расправилась 43-летняя знакомая.

Полицейские начали расследование и выяснили, что обе горожанки распивали спиртное в компании и поссорились. Конфликт разгорелся после того, как более молодая из собутыльниц стала оказывать знаки внимания супругу старшей знакомой и оскорблять ее.

Та попросила прекратить это делать, но пензячка проигнорировала. Обиженная женщина не стерпела, схватила нож и ударила им в грудь соперницы.

Злоумышленница во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.