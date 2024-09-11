В руках сердобчанина бокал стал орудием преступления

11.09.2024 | 08:16

В Сердобске семейная ссора закончилась тем, что 45-летняя женщина получила травму и обратилась в полицию.

Она рассказала участковому уполномоченному, что между ней и 58-летним мужем нередко возникают бытовые конфликты. Во время очередной перепалки мужчина схватил стеклянный бокал и обрушил на голову супруги.

Медики констатировали, что здоровью женщины нанесен легкий вред.

На эмоционального сердобчанина завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ссорах посуда нередко используется для нанесения травм. В том же Сердобске в марте этого года женщина не стерпела пьяных оскорблений от сожителя и ударила его в висок бокалом. Емкость разбилась на множество осколков, порезавших обидчику голову.

А в Пензе две нетрезвые студентки поругались до такой степени, что одна из них разбила тарелку и ударила ею собутыльницу по лицу.