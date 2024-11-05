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Криминал

В Бессоновском районе мужчине грозит срок за растение в огороде

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44-летний житель Бессоновского района может лишиться свободы за растение в огороде. У него нашли кусты конопли.

В Бессоновском районе мужчине грозит срок за растение в огороде

В полицию поступила информация о том, что сельчанин причастен к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники приехали к мужчине с обыском и обнаружили несколько кустов зеленого цвета.

Выяснилось, что растение - конопля массой около 300 граммов. По словам местного жителя, он выращивал ее для себя и планировал употребить.

На огородника завели уголовное дело.

В Бессоновском районе мужчине грозит срок за растение в огороде

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Юлия Мартышкова.

В Бессоновском районе мужчине грозит срок за растение в огороде

Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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