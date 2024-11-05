В Бессоновском районе мужчине грозит срок за растение в огороде

44-летний житель Бессоновского района может лишиться свободы за растение в огороде. У него нашли кусты конопли.
В полицию поступила информация о том, что сельчанин причастен к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники приехали к мужчине с обыском и обнаружили несколько кустов зеленого цвета.
Выяснилось, что растение - конопля массой около 300 граммов. По словам местного жителя, он выращивал ее для себя и планировал употребить.
На огородника завели уголовное дело.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Юлия Мартышкова.
Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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