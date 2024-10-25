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Криминал

В Каменке сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков 2,7 млн

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54-летней жительнице Каменки, которая во время работы в банке похитила крупную сумму со счетов пенсионеров, не удалось добиться смягчения приговора.

Главный операционист дополнительного офиса регионального филиала одного из банков в Каменке имела доступ к информации о вкладах и счетах клиентов. Решив пойти на преступление, она выбрала в качестве жертв пожилых супругов 67 и 68 лет.

С 8 февраля по 14 апреля 2022 года без их ведома женщина формировала ордера, в которые вносила ложные данные о переводе денег с вкладов на текущие счета. В качестве получателей она указывала своих родственников и знакомых.

«С целью придания действиям видимости законности злоумышленница предоставляла подложные документы старшему кассиру, не осведомленному о ее преступном умысле, который подтверждал проведение указанных операций без фактической выдачи и внесения наличных денежных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Таким образом операционист похитила у 2 пенсионеров в общей сложности более 2,7 млн рублей.

Факты кражи вскрылись в декабре 2022 года, когда мужчина приехал в банк, чтобы снять проценты по вкладу, и узнал об отсутствии денег.

Женщина не признала вину, от дачи показаний отказалась, но ущерб возместила. Как оказалось, ранее ее уже дважды привлекали к ответственности за неправомерный оборот средств платежей.

Каменский городской суд назначил ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

«Учитывая, что личные неимущественные права потерпевших не нарушались, в удовлетворении их гражданских исков о компенсации морального вреда отказано», - уточнила Светлана Артамонова.

Посчитав вину недоказанной, а приговор слишком суровым, бывшая сотрудница банка и ее защитник подали апелляционные жалобы, которые были оставлены без удовлетворения, пояснили в Пензенском областном суде.

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