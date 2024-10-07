Пензенец усомнился в связи между избиением женщины и ее смертью

07.10.2024 | 20:24

38-летний пензенец предстанет перед судом: он обвиняется в причинении смерти 50-летней сожительнице.

По версии следствия, вечером 7 июля горожанин в присутствии своего знакомого ударил женщину кулаком в живот, а затем - в область левого глаза.

Той же ночью она скончалась в заброшенном доме на улице Ключевой (микрорайон Райки), где проживала пара и их знакомый. Причиной смерти стала закрытая тупая травма живота.

Вину пензенец признал частично. По его словам, все трое выпивали в беседке на улице Суворова. Сожительница отказывалась идти домой, он разозлился и ударил ее.

Впрочем, мужчина выразил сомнение по поводу связи между нанесенными им ударами и смертью женщины. По его словам, она сама неоднократно падала.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.