В Бессоновском районе подросток обворовал отчима на 788 тыс. рублей

02.10.2024 | 18:02

17-летнего жителя Бессоновского района осудили за крупную кражу. Его жертвой стал отчим.

Преступление было совершено в феврале 2024 года. Подросток воровал не выходя из дома: он взял из сейфа отчима сначала деньги, а через 2 дня - золотые изделия.

«Потерпевшему причинен имущественный ущерб на общую сумму более 788 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Юноша признал вину и в ходе следствия полностью возместил отчиму материальный ущерб.

«Подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - добавила Татьяна Махницкая.