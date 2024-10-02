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Криминал

В Бессоновском районе подросток обворовал отчима на 788 тыс. рублей

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17-летнего жителя Бессоновского района осудили за крупную кражу. Его жертвой стал отчим.

Преступление было совершено в феврале 2024 года. Подросток воровал не выходя из дома: он взял из сейфа отчима сначала деньги, а через 2 дня - золотые изделия.

«Потерпевшему причинен имущественный ущерб на общую сумму более 788 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Юноша признал вину и в ходе следствия полностью возместил отчиму материальный ущерб.

«Подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - добавила Татьяна Махницкая.

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