В Пачелмском районе юноша неудачно угнал машину и позвонил в полицию

24.09.2024 | 08:42

В Пачелмском районе 19-летнего местного жителя подозревают в угоне автомобиля 55-летнего сельчанина.

Мужчина распивал спиртное в компании друзей, а затем уснул. Пробудившись, он обнаружил пропажу машины, припаркованной возле дома, и обратился в полицию.

Злоумышленником, покусившимся на имущество, оказался юный собутыльник пострадавшего. Он признался, что заметил, как владелец машины уснул, и решился на угон.

«Воспользовавшись свободным доступом к ключам зажигания, он завел двигатель и отправился кататься с другом. Во время движения злоумышленник не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он сообщил о случившемся в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.