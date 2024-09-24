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Криминал

В Пачелмском районе юноша неудачно угнал машину и позвонил в полицию

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В Пачелмском районе 19-летнего местного жителя подозревают в угоне автомобиля 55-летнего сельчанина.

Мужчина распивал спиртное в компании друзей, а затем уснул. Пробудившись, он обнаружил пропажу машины, припаркованной возле дома, и обратился в полицию.

Злоумышленником, покусившимся на имущество, оказался юный собутыльник пострадавшего. Он признался, что заметил, как владелец машины уснул, и решился на угон.

«Воспользовавшись свободным доступом к ключам зажигания, он завел двигатель и отправился кататься с другом. Во время движения злоумышленник не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он сообщил о случившемся в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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