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Криминал

Сердобчанину грозит 10 лет за собранное в городе растение

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Ранее судимый 54-летний сердобчанин может лишиться свободы на 10 лет из-за собранного в городе растения. У него нашли марихуану.

В полицию поступила информация, что горожанин причастен к незаконному обороту наркотиков.

«В ходе личного досмотра изъята растительная масса зеленого цвета. По результатам экспертизы, вещество является марихуаной массой около 600 граммов», - сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Сердобчанину грозит 10 лет за собранное в городе растение

Мужчина признался, что собрал растение в черте Сердобска.

Возбуждено уголовное дело. Местный житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области: 8 (8412) 56-31-11, 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется», - обратились к гражданам в УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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