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Криминал

В Городищенском районе борцу с мусором грозит уголовный срок

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45-летняя жительница Городищенского района пожаловалась в полицию на хулигана, который покусился на ее имущество.

Женщина рассказала, что некто разбил окна в ее доме, а также повредил автомобиль. Полицейские начали расследование и установили личность злоумышленника.

Им оказался 56-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном.

По его словам, с сельчанкой у него были недобрые отношения, так как он много раз просил ее не выбрасывать мусор в неположенном месте, но женщина не реагировала.

Желая проучить, сельчанин пришел к ее дому, повредил припаркованный во дворе автомобиль, разбил окна.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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