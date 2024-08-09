Сетевое издание|18+|Пятница|9 авг 2024|13:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Любовная переписка с иностранцем обошлась пензячке в 7 млн рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


55-летняя пензячка поверила мужчине, с которым долгое время вела любовную переписку, и потеряла миллионы рублей.

Женщина с 2021 года обменивалась сообщениями и фотографиями с иностранцем, который якобы работал на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Довольно скоро ухажер предложил жить вместе, на что пензячка согласилась.

«Я сначала подумала, что такого не может быть и все это неправда, но он сказал, что возьмет всю ответственность на себя, оплатит мой переезд, а мне останется только собрать чемоданы. Он предложил, чтобы мы делали это все через золото, то есть он мне пересылает золото, а я здесь им расплачиваюсь. А в дальнейшем мне нужно будет оплатить только пошлину и прислать деньги для оформления документов.

Я была очень влюблена в него и на тот период общения не считала деньги, по чуть-чуть ему отправляла. Он оправдывал [просьбы о перечислении] тем, что где-то деньги не дошли, где-то не хватает для документов. Это длилось два года. Потом, когда я разговаривала со своими знакомыми, они мне сказали, что так больше продолжаться не может, что ничего не будет. Тогда я задала человеку прямой вопрос, [напомнила] что уже много времени прошло и потрачено много денег, и он просто пропал, перестал мне отвечать», - рассказала горожанка.

Горожанка поняла, что стала жертвой обмана, только тогда, когда отправила в неизвестность более 7 миллионов рублей. Пришлось забыть о переезде и идти в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте