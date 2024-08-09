Любовная переписка с иностранцем обошлась пензячке в 7 млн рублей

09.08.2024 | 11:31

55-летняя пензячка поверила мужчине, с которым долгое время вела любовную переписку, и потеряла миллионы рублей.

Женщина с 2021 года обменивалась сообщениями и фотографиями с иностранцем, который якобы работал на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Довольно скоро ухажер предложил жить вместе, на что пензячка согласилась.

«Я сначала подумала, что такого не может быть и все это неправда, но он сказал, что возьмет всю ответственность на себя, оплатит мой переезд, а мне останется только собрать чемоданы. Он предложил, чтобы мы делали это все через золото, то есть он мне пересылает золото, а я здесь им расплачиваюсь. А в дальнейшем мне нужно будет оплатить только пошлину и прислать деньги для оформления документов.

Я была очень влюблена в него и на тот период общения не считала деньги, по чуть-чуть ему отправляла. Он оправдывал [просьбы о перечислении] тем, что где-то деньги не дошли, где-то не хватает для документов. Это длилось два года. Потом, когда я разговаривала со своими знакомыми, они мне сказали, что так больше продолжаться не может, что ничего не будет. Тогда я задала человеку прямой вопрос, [напомнила] что уже много времени прошло и потрачено много денег, и он просто пропал, перестал мне отвечать», - рассказала горожанка.

Горожанка поняла, что стала жертвой обмана, только тогда, когда отправила в неизвестность более 7 миллионов рублей. Пришлось забыть о переезде и идти в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.