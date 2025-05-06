Пензенец жестоко избил соседа по гаражу из-за припаркованной машины

06.05.2025 | 08:43

27-летний житель Пензы предстал перед судом после того, как напал на соседа по гаражно-строительному кооперативу.

Вечером 24 сентября 2024 года горожанин вместе с супругой и братом приехал в ГСК «Светлый» и поссорился с владельцем соседнего гаража из-за того, что тот неправильно припарковал машину.

Конфликт перешел в рукоприкладство: мужчина несколько раз ударил оппонента кулаками по лицу и ребрам. Избитому хозяину бокса пришлось вызвать скорую, его госпитализировали. Экспертиза показала, что его здоровью нанесен тяжкий вред.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Ранее в Пензе два соседа поссорились из-за парковочного места во дворе. Один из них уступил, а ночью поджег машину обидчика. Стоимость восстановительного ремонта составит около 270 000 рублей. На поджигателя возбудили уголовное дело.