У мошенников начался горячий туристический сезон

06.05.2025 | 14:07

В период майских праздников регистрируется сезонный рост случаев мошенничества, связанных с покупкой туристических путевок или фальшивых авиабилетов, предупреждает ВТБ. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения.

С приближением майских праздников многие россияне начинают планировать поездки. Мошенники пользуются туристическим сезоном, создают фейковые сайты и активно рекламируют их в интернете, заманивая пользователей предложениями выгодных цен на авиабилеты и туры. Доверчивые клиенты переходят по ссылкам, вводят свои личные данные и реквизиты банковских карт для оформления покупки. Злоумышленники получают оплату и даже отправляют подтверждение. Только в аэропорту пострадавшие обнаруживают, что их билеты недействительны.

Что должно насторожить:

1. Низкие цены на авиабилет или туристическую путевку.

2. Неофициальные источники, например ссылки из писем или сообщений из мессенджеров.

3. Срочность предложения: мошенники часто создают искусственное давление, предлагая «последние билеты» или «ограниченные предложения», чтобы заставить жертву принять решение быстро.

«Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более актуальными у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует. Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.