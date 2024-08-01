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Криминал

Житель Пензы поджег дом, из которого не хотел уходить

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4 миллиона рублей - в такую сумму оценен ущерб, который нанес 44-летний мужчина жительнице Пензы.

41-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о поджоге своего домовладения. Правоохранители выяснили, что это дело рук ее бывшего сожителя.

Как оказалось, пензенец жил в доме женщины. Пара конфликтовала, а потом и вовсе рассталась. Пензячка не раз просила мужчину выселиться, однако он не собирался этого делать. Тогда она съехала сама.

«Ему не понравился такой поступок. Затаив обиду, он облил дом керосином и поджег», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Владелица дома обратилась в полицию. На поджигателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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