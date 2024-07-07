Пензенец фиктивно возглавил организацию и попал под статью

07.07.2024 | 14:30

В Пензе на 29-летнего местного жителя завели уголовное дело после того, как он за деньги согласился стать директором организации. При этом ему не нужно было работать.

Мужчина получил от незнакомца предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо.

«Пензенец предоставил паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как директора общества с ограниченной ответственностью. При этом житель Пензы не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность», - рассказали в областном УМВД РФ.

Таким образом в налоговый орган были внесены сведения о подставном лице.

По данному факту возбудили уголовное дело. Горожанин во всем признался, ему грозит штраф до 300 000 рублей.