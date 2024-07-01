В Пензе судимый мастер украл инструменты из типографии

01.07.2024 | 09:44

В Пензе 37-летний судимый мастер обокрал типографию после того, как сделал в ней ремонт. За это он может лишиться свободы.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель и заявил о краже инструментов. Сумма ущерба составила более 23 000 рублей. На место выехала следственно-оперативная группа.

«Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев. Был установлен подозреваемый», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Мужчина признался, что выполнил ремонтные работы в типографии, а затем уехал с чужими инструментами и продал их неизвестному.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.