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Криминал

В Пензе судимый мастер украл инструменты из типографии

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В Пензе 37-летний судимый мастер обокрал типографию после того, как сделал в ней ремонт. За это он может лишиться свободы.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель и заявил о краже инструментов. Сумма ущерба составила более 23 000 рублей. На место выехала следственно-оперативная группа.

В Пензе судимый мастер украл инструменты из типографии

«Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев. Был установлен подозреваемый», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Мужчина признался, что выполнил ремонтные работы в типографии, а затем уехал с чужими инструментами и продал их неизвестному.

В Пензе судимый мастер украл инструменты из типографии

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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