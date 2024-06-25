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Криминал

В р. п. Земетчино девушки-подростки попали в аварию на угнанной машине

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В рабочем поселке Земетчино две несовершеннолетние девушки обвиняются в угоне.

По данным следствия, в октябре прошлого года одна взяла ключи от автомобиля ВАЗ-2109, который принадлежал отчиму, и отдала их другой.

Та села за руль, и юные путешественницы отправились в дорогу. Однако далеко не уехали: девушка за рулем не справилась с управлением и машина слетела в кювет.

«Обе несовершеннолетние состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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