В споре пензенцев о политике в ход пошли ножницы и нож

21.05.2024 | 08:52

Мужской разговор двух жителей Пензы закончился преступлением: одному из них предъявлено обвинение в угрозе убийством.

По версии следствия, вечером 2 февраля в квартире на улице Медицинской шло застолье. Между двумя гостями, одному из которых 32 года, другому 47 лет, разгорелся спор по политическим вопросам. Полемика была настолько горячей, что младший из участников решил перейти от слов к делу.

«Он нанес оппоненту 2 удара кухонным ножом в грудь, а когда тот упал, еще 2 раза канцелярскими ножницами в шею, угрожая убийством. Пострадавшему были причинены поверхностные порезы кожи грудной клетки и шеи», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В расправу вмешался хозяин квартиры: он оттолкнул агрессора и позвонил в полицию.

Пензенец признал вину. По его словам, у них были хорошие отношения с пострадавшим от его руки товарищем. Однако во время спора тот замахивался на него вилкой. В ответ он решил напугать его сначала ножом, а затем ножницами, но убивать не собирался. Сейчас они помирились.

Получивший ранения мужчина не стал предъявлять гражданский иск. Уголовное дело рассмотрит мировой суд.