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Криминал

Житель области решил успокоить нервы после ссоры и попал в полицию

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33-летняя жительница Спасского района обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля, еще вечером стоявшего возле дома.

Выяснилось, что сотрудники ГИБДД уже задержали мужчину за рулем разыскиваемой машины. Им оказался 39-летний гражданский муж автовладелицы.

Он рассказал, что накануне у него с сожительницей произошла ссора. Решив успокоиться после конфликта, он незаметно взял ключи от автомобиля женщины и отправился кататься.

В итоге эмоциональный гражданин стал фигурантом уголовного дела о неправомерном завладении транспортным средством. С угонщика взято обязательство о явке.

«Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Случаи, когда жители области угоняют машины своих друзей или близких, не редкость. Так, 31-летний житель Кузнецкого района решил сделать товарищу подарок - залить бензин в бак его машины. Он воспользовался тем, что ключи были в замке зажигания, и двинулся в путь, однако его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что мужчина не имел водительских прав.

А 40-летний пензенец угнал «Газель», принадлежавшую начальнику, и въехал на ней в забор. Впоследствии он утверждал, что не собирался похищать грузовик, а хотел лишь отвезти на свою дачу лежавшие в кузове дрова, которые были не нужны хозяину.

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