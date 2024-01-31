Кузнечанин хотел сделать товарищу сюрприз и стал угонщиком

31.01.2024 | 08:44

31-летний житель Кузнецкого района стал фигурантом уголовного дела об угоне.

Инспекторы ДПС задержали автомобиль, которым управлял мужчина, не имеющий водительских прав. Выяснилось, что он угнал транспортное средство.

Водитель рассказал, что трудится на станции технического обслуживания вместе с хозяином машины, и предложил ему свою помощь в ее ремонте. Владелец автомобиля оставил его возле работы вместе с ключами зажигания в замке.

Добровольный помощник решил совершить щедрый поступок для своего коллеги - залить в бак бензин на автозаправочной станции. Однако в пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

«С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.