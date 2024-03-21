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Криминал

Пензенец задушил проводом давнего приятеля и уснул в его доме

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49-летнего пензенца признали виновным в убийстве 47-летнего жителя Спасского района. Мужчина задушил своего давнего приятеля проводом от удлинителя.

6 ноября прошлого года пензенец приехал в гости к другу, они сели за стол, начали выпивать и поругались в процессе общения.

Гость сначала толкнул хозяина так, что тот упал, затем накинул ему на шею провод как удавку, несколько раз обмотал вокруг и стал тянуть концы на себя.

Жертва не оказала активного сопротивления. Через несколько минут агрессор понял, что приятель мертв, и отпустил концы провода.

«В этот момент он испугался и вышел на улицу. Так как идти было некуда, он вернулся в дом потерпевшего и уснул, а на следующий день уехал в Пензу, где в течение недели скрывался от сотрудников правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Тем не менее вскоре мужчину задержали. Вину он признал. Горожанина приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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