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Криминал

В Спасском районе мужчину задушили проводом от удлинителя

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В Спасском районе 47-летнего местного жителя обнаружили мертвым в собственном доме. Тело пролежало несколько дней, пока его не нашел родственник.

Сообщение о случившемся поступило в полицию, сотрудники приехали на место и выяснили, что смерть сельчанина была насильственной.

В Спасском районе мужчину задушили проводом от удлинителя

«Подозрение пало на 49-летнего жителя Пензы. Он является давним приятелем погибшего», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензенца, ранее жившего в селе Абашево, задержали в областном центре. Выяснилось, что в день трагедии он приехал к товарищу и вместе мужчины стали выпивать. Однако во время застолья произошел конфликт. Гость воспользовался проводом от удлинителя, накинул его на шею приятеля и начал душить. Хозяин умер от асфиксии.

В Спасском районе мужчину задушили проводом от удлинителя

«После убийства злоумышленник переночевал в доме потерпевшего, а на следующий день скрылся с места преступления, уехав в Пензу», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

В Спасском районе мужчину задушили проводом от удлинителя

Горожанину предъявили обвинение. Он во всем признался. Мужчина находится под стражей. Ранее он уже был судим за грабеж.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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