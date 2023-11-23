В Спасском районе мужчину задушили проводом от удлинителя

23.11.2023 | 09:50

В Спасском районе 47-летнего местного жителя обнаружили мертвым в собственном доме. Тело пролежало несколько дней, пока его не нашел родственник.

Сообщение о случившемся поступило в полицию, сотрудники приехали на место и выяснили, что смерть сельчанина была насильственной.

«Подозрение пало на 49-летнего жителя Пензы. Он является давним приятелем погибшего», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензенца, ранее жившего в селе Абашево, задержали в областном центре. Выяснилось, что в день трагедии он приехал к товарищу и вместе мужчины стали выпивать. Однако во время застолья произошел конфликт. Гость воспользовался проводом от удлинителя, накинул его на шею приятеля и начал душить. Хозяин умер от асфиксии.

«После убийства злоумышленник переночевал в доме потерпевшего, а на следующий день скрылся с места преступления, уехав в Пензу», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Горожанину предъявили обвинение. Он во всем признался. Мужчина находится под стражей. Ранее он уже был судим за грабеж.