Ссора с клиентом из-за лыж довела пензенского таксиста до суда

18.03.2024 | 12:53

В Пензе 25-летнего таксиста будут судить за то, что не сдержался и избил клиента.

По версии следствия, вечером 15 декабря прошлого года у входа в здание железнодорожного вокзала станции Пенза-I водитель ударил 33-летнего мужчину кулаком по лицу, отчего тот получил двусторонний перелом нижней челюсти.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, а также заявил иск о компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

Молодой горожанин признал вину и сообщил подробности случившегося.

«Ему поступил заказ забрать клиента на вокзале. Тот потребовал сложить заднее сиденье автомобиля для укладки своих лыж. Он отказал, пояснив, что в заказе не было указания на необходимость перевозки спортивного инвентаря, и попросил отменить заказ. Вместо этого клиент выразился в нецензурной форме и сильно хлопнул дверью автомобиля.

В ответ на указанные действия он опустил окно и сделал замечание, что не надо ломать его машину. Клиент повторно нагрубил ему и плюнул в салон. Его это разозлило. Он вышел из автомобиля, ударил направлявшегося к нему клиента по лицу и уехал», - передала слова обвиняемого старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Спустя некоторое время таксист вернулся к вокзалу, чтобы извиниться и предложить помощь, но пострадавший от нее отказался, заявив, что уже вызвал скорую, и пригрозив разборками.

Жена пострадавшего, которая присутствовала при инциденте, рассказала ту же историю несколько иначе. По ее словам, муж попросил водителя сложить заднее сиденье, чтобы разместить чехол с лыжами и иметь возможность сесть самим. Тот отказал и в грубой форме потребовал отменить поездку. «Так как мы готовы были ехать, а он не готов был везти, предложили ему самому отменить заказ. То, что ему плюнули в автомобиль, является ложью. Водитель вышел из себя, выбежал из автомобиля и без дальнейшей дискуссии ударил два раза по лицу. В результате - двойной перелом челюсти и месяц больничного», - сообщила она.

Уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести направлено в суд.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, таксисту грозит до трех лет лишения свободы.