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Криминал

Отказ от интима обошелся жителю Кузнецкого района в 400 000 рублей

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29-летний житель Кузнецкого района попал в крайне неприятную ситуацию. Будучи пьяным, он решил воспользоваться услугами жрицы любви. Соответствующее его запросам объявление быстро нашлось в интернете, и мужчина набрал номер.

Ему ответила девушка, с которой он договорился о встрече. Она приехала по адресу, но дальше события развивались совсем не так, как планировалось.

«Нетрезвым взглядом он оценил девушку и решил отказаться от услуги. После этого ему на телефон поступило несколько звонков от незнакомцев, представлявшихся администраторами сайта интим-услуг. Они потребовали перечислить оплату за отказ, а в случае неполучения денег угрожали расправиться с заявителем», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчина всерьез испугался за свою жизнь. Несколькими переводами он перечислил на счет, указанный собеседниками, более 400 000 рублей. Протрезвев, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции устанавливают злоумышленников. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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