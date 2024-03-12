В Пензе вынесли приговор по делу о нападении в экопарке

12.03.2024 | 17:57

В Пензе осудили 22-летнего местного жителя, который до смерти избил 43-летнего незнакомца из-за неопрятного внешнего вида.

Мужчины встретились днем 12 октября в экопарке «Ласточкины горы» на Западной Поляне.

«В связи с внезапно возникшим неприязненным отношением к незнакомцу злоумышленник нанес ему не менее 9 ударов руками по голове и не менее 14 ударов руками по телу, верхним и нижним конечностям, после чего похитил выпавший из одежды пострадавшего мобильный телефон», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Избитый мужчина остался лежать на земле, через некоторое время его нашли знакомые, также находившиеся в экопарке. Они отвезли полуживого горожанина домой, а утром он обратился за помощью к врачам.

Пострадавшего госпитализировали, но через два дня он скончался от тупой травмы живота.

Злоумышленника нашли, он рассказал, что, когда встретил незнакомца, искал в экопарке закладку с запрещенным веществом. Старший из мужчин, в котором младший сразу узнал заядлого наркомана, стал задавать вопросы, а потом увязался за молодым человеком.

Навязчивость и неопрятный внешний вид преследователя разозлили пензенца, и он проявил агрессию. Украденный телефон отдал своему знакомому.

Суд приговорил горожанина к 8,5 года колонии строгого режима. Также его обязали выплатить матери погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить затраты на погребение.