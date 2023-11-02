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Криминал

Пензенец умер в больнице после нападения на улице Мира

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В Пензе в больницу доставили 44-летнего мужчину, на которого напали на улице Мира. Впоследствии пациент скончался от полученной травмы живота. В обстоятельствах его гибели разбираются правоохранители.

Согласно материалам дела, 12 октября пензенец поссорился на улице с неизвестным. Тот, разозлившись, несколько раз ударил оппонента кулаками по голове и телу, а затем скрылся.

В региональном управлении СКР сообщили, что мужчины знакомы не были, а повод для агрессии был незначительным.

«Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося, изучили записи с камер видеонаблюдения, которые расположены в районе места совершения преступления», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Вскоре подозреваемый был установлен. Им оказался 21-летний житель Пензы. Ранее молодой мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Горожанина доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. По словам подозреваемого, мужчина шел за ним, он показался ему недеакватным.

«Пензенец задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СУ СК России по области.

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Источник — фото, видео СУ СК РФ по Пензенской области
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